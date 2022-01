Geschreven door Idse Geurts 11 jan 2022 om 09:01

Mohammed Kudus gaat waarschijnlijk toch nog met Ghana mee naar de Afrika Cup. Het toernooi is al begonnen, maar Milovan Rajevac, de bondscoach van Ghana, verwacht dat Kudus zich nog steeds bij zijn selectie zal aansluiten. Rajevac zou Kudus al over een week willen verwelkomen. Dit meldt de Ghanese journalist Owuraku Ampofo.

Deze berichtgeving is vrij opmerkelijk te noemen. Kudus is op dit moment immers nog herstellende van een ribblessure. Tijdens het trainingskamp in Portugal deed Kudus kort mee met de groepstraining. Een volledige training kwam echter nog te vroeg voor de Ghanees. Ajax wil ook liever niet dat Kudus afreist naar de Afrika Cup. De Amsterdammers stellen dat Kudus zich beter optimaal kan voorbereiden op de tweede seizoenshelft. Kudus speelde dit seizoen door blessureleed immers pas zes officiële wedstrijden. Om te voorkomen dat Kudus weer meerdere blessures oploopt, kan de aanvaller zich beter eerst richten op zijn herstel.

Het is te begrijpen dat Kudus zijn land wil vertegenwoordigen op de Afrika Cup. Echter, als dit ten koste gaat van zijn fitheid, kan Kudus beter luisteren naar Ajax en werken aan zijn revalidatie.