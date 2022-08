Geschreven door Jessica Westdijk 31 aug 2022 om 14:08

Al een tijdje staat Mohammed Kudus in de belangstelling van het Engelse Everton. De middenvelder is zelfs persoonlijk al akkoord met de club.

Maar Ajax wil hem niet laten gaan op de laatste dag dat de transfermarkt in Nederland geopend is. Kudus probeert echter alsnog een transfer te forceren: hij weigerde mee te trainen in Amsterdam en hoopt dat dat een transfer alsnog in beweging krijgt, zo meldt De Telegraaf.

Kudus ligt sinds 2020 vast in Amsterdam, hij kwam destijds over van het Deense Nordsjaelland voor 9 miljoen euro. Bij Ajax ligt hij nog tot medio 2025 vast. Kudus werd in zijn twee seizoenen in Amsterdam geplaagd door flink wat blessureleed, maar kwam tot nu toe tot 47 duels in Ajax 1. Daarin maakte hij 6 goals en gaf hij 4 assists.