Geschreven door Mitch Marinus 19 jan 2020 om 21:01

Nicolas Kühn ruilt Ajax tijdelijk in voor Bayern München, aldus de Telegraaf. De aanvaller gaat op huurbasis bij het tweede elftal van de Duitse club spelen.

Kühn heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2021 en zal, aangezien er geen optie tot koop is bedongen, zeer waarschijnlijk na een half jaar terugkeren. De buitenspeler wist nog niet echt te overtuigen in Amsterdam en speelt dan ook wekelijks bij Jong Ajax. In het beloftenelftal kwam hij tot 43 competitiewedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde.