Geschreven door Jessica Westdijk 08 aug 2021 om 11:08

In zijn laatste wedstrijd als scheidsrechter trok Björn Kuipers een rode kaart voor de tackle van Nico Tagliafico. De scheidsrechter wachtte lang om die kaart tevoorschijn te halen en legde na afloop op ESPN zijn keuze uit.

“Ik dacht zelf aan een gele kaart, maar mijn beide assistenten gaven in mijn oor aan dat ze het allebei rood vonden vanwege een vliegende tackle”, vertelt hij in gesprek met ESPN. “Maar ik heb het nu terug gezien en Tagliafico vliegt er aardig in. Vooral dat linkerbeen is gevaarlijk en het is daarom een directe rode kaart. Zijn standbeen blijft staan en dat is een gevaarlijke overtreding”, zo gaf hij aan.