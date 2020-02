Geschreven door Jelmer Jager 02 feb 2020 om 20:02

Björn Kuipers heeft gereageerd op het penaltyincident tijdens de tweede helft van Ajax-PSV. Sergiño Dest werd in de zestien gevloerd door Boscagli, maar zowel de scheidsrechter als de VAR grepen niet in. Na afloop laat de scheidsrechter van dienst weten nu een voorkeur te hebben voor een strafschop.

“Vanuit mijn positie vond ik dat ik niet hoefde te fluiten voor een strafschop. Ik sta er achter en zie dat hij er in springt. Door dat sprongetje vond ik het niets. Ik kan me voorstellen dat mensen dit een strafschop vinden. Mijn voorkeur gaat nu ook uit naar een strafschop. Nu je het zo ziet”, laat hij voor de camera van FOX Sports weten.

“Na deze beelden is het meer een strafschop dan niet. Deze beelden laten dat nog sterker zien. Vanuit mijn kant lijkt hij in de situatie te springen. Maar vanuit de andere hoek zie je duidelijk dat er een been werd uitgestoken en is dat hét contactmoment. En niet het inspringen vanuit mijn positie. Dus ik heb een voorkeur voor een strafschop. Maar dan is er twijfel over en is het dus niet per se een fout.”