Kuperus bevestigt stap naar Ajax: "De keuze was niet moeilijk"

Harmen Kuperus is enorm blij met zijn stap naar Ajax. Een halfjaar na zijn vertrek bij SC Heerenveen gaat de keeperstrainer aan de slag in Amsterdam.

De 48-jarige Kuperus bevestigt een contract voor twee seizoenen te tekenen. "Ajax is een topclub, die volgend seizoen weer in de Champions League speelt. Met trainer John Heitinga heb ik, zowel inhoudelijk als persoonlijk, goede gesprekken gehad. De keuze was dan ook niet moeilijk", laat hij weten aan de Leeuwarder Courant.

Een jaar geleden was Kuperus ook al in beeld bij Ajax, maar toen had de keeperstrainer net een contract getekend bij SC Heerenveen. "Ik vroeg aan de clubleiding hoe ze tegenover een eventuele overstap naar Ajax stond. Heerenveen wilde dat ik bleef – en dus deed ik dat", legt de Fries uit. "Een man een man, een woord een woord.”