Kwakman adviseert Ajax: "Hij heeft een relatief klein contract"

Kees Kwakman hoopt dat Davy Klaassen 'gewoon' bij Ajax blijft. De voormalig profvoetballer, die in het verleden onder meer bij NAC Breda en FC Groningen speelde, is vol lof over de ervaren middenvelder en heeft een duidelijk advies voor de koploper van de Eredivisie.

"Ze moeten hem gewoon houden", vertelt hij in 'Tekengeld' op de website van ESPN. "Ajax heeft zijn karakter gewoon nodig. Bovendien accepteert hij zijn rol, ook als-ie een keer wissel staat. Hij heeft een relatief klein contract, denk ik, dus er is ook nog wat ruimte voor onderhandeling", constateert Kwakman.

Bas Schothorst, mede-eigenaar van Essel Sports Management, is één van de belangenbehartigers van de routinier. Hij laat weten dat Klaassen zelf ook graag bij de koploper wil blijven. "Ik denk dat de meeste mensen, en hij zelf ook, een langer verblijf bij Ajax zien zitten", verklapt hij. "Hij is een echte Ajax-man in hart en nieren. En hij heeft het ook gewoon goed gedaan. Hij heeft Ajax een aantal keer over het dode punt heen geholpen, waaronder twee keer tegen PSV. Daarbij is hij belangrijk in de groep als persoonlijkheid, dat heeft ook veel bijgedragen", besluit Schothorst over de inbreng van Klaassen.