Kwakman: "Dat hoorde ik ze bij Ajax in de catacomben schreeuwen"

“Schouten heeft de arm langs het lichaam hangen. De bal gaat nog via een voet omhoog", sprak hij bij ESPN. "Ik vind het geen onnatuurlijke houding van Schouten. Maar de ene keer geven ze ‘m wel en de andere keer niet. Ik vind ook dat hier geen penalty’s voor gegeven moeten worden, maar het blijft gewoon lastig, omdat het soms wel gebeurt en soms niet", constateert Kwakman.

De analyticus zag in Tilburg wel dat Davy Klaassen zijn onvrede toonde. “Bij Ajax hoorde ik ze net in de catacomben schreeuwen: ‘Drie penalty’s!’ Daar zit natuurlijk de frustratie vooral bij Ajax: dat ze bij alle drie de momenten geen penalty krijgen. Het eerste moment, met Klaassen, is misschien nog het meest een penalty”, besluit Kwakman over de situatie met Amine Lachkar.