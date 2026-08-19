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Kwakman en Perez oneens over overtreding Bouwman: "Gewoon rood"

Max
bron: ESPN
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Kees Kwakman vindt dat Aaron Bouwman zondag een rode kaart had moeten krijgen. De verdediger van Ajax kwam met gestrekt been in op het gezicht van Dylan Vente, maar kreeg 'slechts' geel. 

Vente hield er een behoorlijke wond aan over, maar Bouwman mocht gewoon blijven staan. "Dit is gewoon een rode kaart. Zo simpel is het", reageert Kwakman in Dit Was Het Weekend van ESPN

Kenneth Perez is het niet eens met zijn collega. "Omdat iedereen graag wilde dat Veerman een rode kaart kreeg, is dit dus ook rood. Ik ben ook niet van mening dat dit ook rood is", aldus de analist. "Dit is totaal niet hard genoeg. Hij is net een fractie te laat."

Joey Veerman kreeg in de Johan Cruijff Schaal wél rood voor een vergelijkbare overtreding. "Het zijn individuen. Die oordelen niet hetzelfde", zo stelt Perez over de verschillende opvattingen van de scheidsrechters. "Ze horen hetzelfde te doen, maar het is een persoonlijk oordeel."

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