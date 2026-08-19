Kwakman en Perez oneens over overtreding Bouwman: "Gewoon rood"

Kees Kwakman vindt dat Aaron Bouwman zondag een rode kaart had moeten krijgen. De verdediger van Ajax kwam met gestrekt been in op het gezicht van Dylan Vente, maar kreeg 'slechts' geel.

Vente hield er een behoorlijke wond aan over, maar Bouwman mocht gewoon blijven staan. "Dit is gewoon een rode kaart. Zo simpel is het", reageert Kwakman in Dit Was Het Weekend van ESPN.

Kenneth Perez is het niet eens met zijn collega. "Omdat iedereen graag wilde dat Veerman een rode kaart kreeg, is dit dus ook rood. Ik ben ook niet van mening dat dit ook rood is", aldus de analist. "Dit is totaal niet hard genoeg. Hij is net een fractie te laat."