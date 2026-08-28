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Kwakman geeft Ajax duidelijk advies: "Dat roepen wij al weken"

Gijs Kila
bron: ESPN
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © BSR Agency

Hedwiges Maduro en Kees Kwakman zijn zeer te spreken over Tolu Arokodare. De spits was met twee doelpunten belangrijk tijdens de 5-3 overwinning van Ajax op FC Sion en volgens Kwakman kan trainer Míchel Sánchez eigenlijk niet meer om de Nigeriaan heen.

Maduro ziet dat Tolu zich op meerdere vlakken laat gelden. "Hij maakt al een goede indruk", begint Maduro tijdens Voetbalpraat bij ESPN over Tolu na de met 5-3 gewonnen Conference League-wedstrijd tegen FC Sion. "Hij is supersterk, kan best wel goed kaatsen, hij bindt spelers en hij scoort ook nog eens goals."

Kwakman pleit al langer voor een basisplaats voor de 25-jarige spits. "Dat roepen wij al een paar weken. Misschien heeft het bij hem ook met fitheid te maken gehad. Ze hebben natuurlijk het liefst dat Leonardo gaat slagen en dat zij hem dan nog kunnen verkopen voor een mooi bedrag. Het lijkt er nu op dat dit (Tolu, red.) de spits van Ajax gaat worden. Althans, je zal gek zijn als je hem niet opstelt. Vandaag speelt hij een geweldige wedstrijd en niet alleen het doelpunt dat hij maakt."

Vooral het type spits dat Tolu is, spreekt Kwakman aan. "Ik ben gek op dit soort types spitsen", vervolgt hij zijn verhaal. "Zeker als ze ook nog een beetje kunnen voetballen. Hij varieert ook in zijn doen en laten. Hij staat niet alleen in het midden."

Maduro sluit zich daarbij aan en ziet vooral tegen defensief ingestelde tegenstanders een belangrijke rol voor de Nigeriaan. "Zeker tegen mindere ploegen, waarvan je eigenlijk al weet: je speelt op de helft van de tegenstander. Dan is het lekker om zo’n speler te hebben. Verdedigers denken toch: ‘Hé, er staat een gozer van twee meter daar’."

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