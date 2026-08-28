Kwakman geeft Ajax duidelijk advies: "Dat roepen wij al weken"

Maduro ziet dat Tolu zich op meerdere vlakken laat gelden. "Hij maakt al een goede indruk", begint Maduro tijdens Voetbalpraat bij ESPN over Tolu na de met 5-3 gewonnen Conference League-wedstrijd tegen FC Sion. "Hij is supersterk, kan best wel goed kaatsen, hij bindt spelers en hij scoort ook nog eens goals."

Kwakman pleit al langer voor een basisplaats voor de 25-jarige spits. "Dat roepen wij al een paar weken. Misschien heeft het bij hem ook met fitheid te maken gehad. Ze hebben natuurlijk het liefst dat Leonardo gaat slagen en dat zij hem dan nog kunnen verkopen voor een mooi bedrag. Het lijkt er nu op dat dit (Tolu, red.) de spits van Ajax gaat worden. Althans, je zal gek zijn als je hem niet opstelt. Vandaag speelt hij een geweldige wedstrijd en niet alleen het doelpunt dat hij maakt."