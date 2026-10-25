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Kwakman haalt uit naar Ajax-speler: "Koning verkeerde keuzes"

Gijs Kila
bron: ESPN
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © MTB-Photo

Kees Kwakman is allesbehalve tevreden over het optreden van Ajax tegen Sparta Rotterdam. Hoewel de Amsterdammers zondagmiddag met 1-2 wonnen, zag de ESPN-analist vooral in de tweede helft een ploeg die nauwelijks gevaarlijk werd. Kwakman wijst op het gebrek aan snelheid in de omschakeling en is bijzonder kritisch op Oscar Gloukh.

Ajax had het na rust lastig op Het Kasteel en werd regelmatig teruggedrongen door Sparta. Volgens Kwakman ontbraken bij de Amsterdammers de kwaliteiten om vanuit die situaties gevaarlijk te worden. Vooral de snelheid voorin liet volgens hem te wensen over. "Ajax speelt in de counter ook heel weinig klaar. Ze komen echt snelheid tekort, iemand die ze kunnen inbrengen die op de counter gevaarlijk kan zijn", stelt Kwakman in de nabeschouwing bij ESPN.

De oud-voetballer denkt dat Simon Adingra een speler zou kunnen zijn die Ajax op dat gebied verder helpt. Over Gloukh is hij een stuk minder enthousiast. Volgens Kwakman mist de middenvelder niet alleen diepgang, maar maakt hij ook regelmatig verkeerde beslissingen aan de bal. "Adingra zou zo’n type kunnen zijn. Of Gloukh dat heeft? Nee, die heeft ook geen diepte in zijn spel. Die is koning verkeerde keuzes maken. Nu ook weer. Zo vaak kan hij de bal meegeven, maar doet hij dat niet."

Kwakman vindt het opvallend dat Ajax er niet in slaagde om de ruimtes die Sparta weggaf beter te benutten. Juist van de technisch vaardige spelers verwacht hij dat zij in dergelijke situaties het verschil kunnen maken. "De keren dat Ajax eruit kan komen en de ruimte er ligt, dan zijn dit soort jongens normaal gesproken technisch en vaardig genoeg om het uit te kunnen spelen. Maar dat lukte ze ook niet."

Hoewel Ajax uiteindelijk de drie punten meenam uit Rotterdam, was Kwakman niet onder de indruk van de manier waarop de overwinning tot stand kwam. De analist vraagt zich af of de Europese wedstrijd tegen Atalanta van afgelopen donderdag nog invloed had op het optreden van de ploeg. "De tweede helft was heel erg matig. Of die wedstrijd van donderdag (2-0 overwinning op Atalanta in de Conference League, red.) daarmee te maken heeft, weet ik niet. Ze hebben gezwijnd, maar pakken wel drie punten. Morgen heeft niemand het er meer over", besluit Kwakman.

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