Kwakman hard voor Ajacied: "Gewoon niet goed genoeg voor Ajax 1"

Don-Angelo Konadu is nog niet goed genoeg voor het eerste elftal van Ajax, zo meent Kees Kwakman. De jonge spits maakte tegen NAC Breda zijn basisdebuut, maar ontbrak zondag in de wedstrijdselectie voor het duel met Willem II.

Pascal Kamperman vindt het opvallend dat Konadu zondag ontbrak. "Konadu speelde vorige week, deed het niet onverdienstelijk", merkt hij op in de studio van ESPN. Kwakman reageert: "Nee, hij deed het niet onverdienstelijk in de zin dat hij echt wel een aandeel had in de overwinning. Met die penalty die hij natuurlijk veroorzaakte. En een assist. Dat waren twee dingen die hij goed deed."

Toch is de analist niet alleen maar positief. "Voor de rest was hij niet goed. Maar goed, die jongen is ook gewoon nog niet goed genoeg voor Ajax 1. Sterker nog: Hij heeft bij Jong Ajax nog niet eens overtuigd." Konadu maakte dit seizoen één goal in zeventien Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden. Kwakman snapt wel waarom Konadu een basisplaats had tegen NAC.

"Als er op een gegeven moment een aantal mensen niet is - Brobbey niet, Wout Weghorst niet, Christian Rasmussen niet - dan kom je bij Konadu uit. Hij (Francesco Farioli, red.) heeft hem opgesteld en uiteindelijk betaalde het zich wel uit, want hij was bij beide goals betrokken."