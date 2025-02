Kwakman kritisch: "De spitsen van Ajax worden er knettergek van"

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Go Ahead Eagles, maar Kees Kwakman snapt wel dat dat veel supporters tegenwoordig weer over 'Lucky Ajax' klagen. De analyticus beseft dat de ploeg van trainer Francesco Farioli in de slotfase ontsnapte aan een tegengoal.

"Een Ajax-overwinning noemen we dit tegenwoordig. Ze wonnen wel terecht vind ik, al zat er in de eerste helft nog niet veel verschil tussen beide teams", blikt hij terug op de website van ESPN. "Maar je weet gewoon dat ze na rust even gas gaan geven en die overwinning over de streep trekken. Zoals we wel vaker zien dit seizoen, vinden ze het bij een minimale voorsprong wel goed zo", constateert Kwakman.

"Ik zat met Danny Koevermans op de tribune en die zei al toen Go Ahead scoorde dat het doelpunt afgekeurd zou worden. Dat is ook het geluk dat Ajax heeft dit seizoen", stelt hij. "Ook al waren de VAR beslissingen terecht hoor, het komt elke keer weer goed. En het komt ook elke keer goed, dus ze worden niet gestraft voor hun behoudende spelopvatting. Dit is de formule die al vanaf het begin werkt, dus het is ook geen toeval meer", beseft Kwakman.

"Ik kan me wel voorstellen dat de spitsen bij Ajax (Weghorst zat door een blessure op de tribune, red.) er helemaal knettergek van worden", vervolgt hij. "Zeker tegen tien man van Go Ahead wil je gewoon dat het 4-0 wordt en je je doelpunten kan maken. Brobbey maakt er nu dan één, maar daarna gaan ze weer met zijn allen achteruit lopen", besluit Kwakman over de koploper van de Eredivisie. Ajax maakte dit seizoen 'slechts' 51 goals in, terwijl PSV al 71 keer scoorde.