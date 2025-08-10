Kwakman kritisch: "Hij zit zich wel te verbijten op de tribune"

Kees Kwakman was zondagmiddag niet onder de indruk van Ajax in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. De Amsterdammers hadden het in de Johan Cruijff ArenA verrassend lastig tegen promovendus Telstar, maar wonnen uiteindelijk met 2-0.

"Ik heb niet een heel positief beeld gekregen", begon Kwakman bij ESPN. "Ik wist van tevoren dat het een lastige pot zou worden voor Ajax, maar tegelijkertijd denk je: Telstar heeft de selectie nog niet op orde en Ajax kan een aardige ploeg neerzetten. Dan verwacht je toch meer."

Opvallend was dat Ajax achttien doelpogingen van Telstar toestond. "Het verdedigen moet echt stukken beter bij Ajax", aldus Kwakman. "De verdediging is iets waar ze vorig jaar op hebben gebouwd, maar zoveel kansen weggeven tegen Telstar… Dat is niet goed."

De analist legt de oorzaak bij de defensie van zondag, met Youri Baas, Owen Wijndal, Youri Regeer en Aaron Bouwman. "Er wordt weinig gepraat. Bouwman is 17, Wijndal is vooral met zichzelf bezig en Regeer is niet echt een verdediger."

Toen Louis van Gaal, adviseur van de Raad van Commissarissen, in beeld kwam, verplaatste Kwakman zich even in diens gedachten. "Ik denk dat hij zich wel zit te verbijten op de tribune, als hij dit ziet. Ik zou hem toch af en toe eens even in de trainerskamer roepen, als ik de staf van Ajax was. Sowieso zou ik dat doen als hij in de buurt is."