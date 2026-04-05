Kwakman kritisch op 'blind' Ajax-duo: "Ze zien 't gewoon nog niet"
Kees Kwakman vindt dat Ajax niet altijd even goed verdedigt. Jongelingen Sean Steur en Jorthy Mokio zijn volgens de analist te veel met zichzelf bezig. Ajax verloor met 1-2 van FC Twente en ziet het duo medeschuldig zijn aan de tegentreffers.
Bij de 1-2 Bart van Rooij krijgt de back van de Tukkers te veel ruimte, meent Kwakman. "Bij NEC zouden (Darko) Nejasmic en (Kodai) Sano dit dichtlopen", stelt hij. "Maar Mokio en Steur zijn vooral met zichzelf bezig. Zij zien dat gewoon nog niet."
Waar dat aan ligt is lastig te zegen, meent Kwakman. "Is dat kwaliteit, is dat leeftijd... Mokio moet dit gewoon al lang zien aankomen en Steur moet gewoon in eerste instantie meelopen. Dat is net het verschil. Door die twee doet NEC het heel goed. Ajax mist dat gewoon."
Volgens collega Marciano Vink gaat dit om ervaring. "Dit is gewoon het probleem van jeugdigheid. Ajax kiest ervoor om met een heel jong middenveld te spelen, dan krijg je momenten waar de focus of positionering net niet goed is", besluit hij.
Kwakman kritisch op 'blind' Ajax-duo: "Ze zien 't gewoon nog niet"
