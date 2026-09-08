Kwakman kritisch op keuze Michel: "Moet je altijd laten staan"

Kees Kwakman heeft weinig begrepen van de keuzes die Ajax-trainer Míchel maakte tijdens de met 1-3 verloren topper tegen PSV. Vooral het vroegtijdig naar de kant halen van Tolu Arokodare verbaasde de analist.

Ajax keek bij rust tegen een 1-2 achterstand aan, waarna Míchel al snel begon te wisselen. In de 54ste minuut werden Davy Klaassen en Oscar Gloukh vervangen door Marcos Leonardo en Sofyan Amrabat. Vijf minuten later moesten ook Tolu en Steven Berghuis plaatsmaken voor Kasper Dolberg en Viktor Tsygankov.

"Ik snapte niet dat Tolu gewisseld werd", reageert Kwakman bij Dit Was het Weekend. "Zeven (negen in feite, red.) minuten na rust wisselde hij voor de eerste keer en zeven (vijf in feite, red.) minuten later wisselde hij voor de tweede keer. Wat is er dan veranderd in die zeven minuten? Ik vind het een beetje gek."