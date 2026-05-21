Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Video's

Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"

Max
bron: VoetbalTijd

Vanavond beginnen de play-offs voor Europees voetbal. Ajax en FC Groningen beginnen om 18.45 uur en later op de avond staan FC Utrecht en SC Heerenveen tegenover elkaar. 

Kees Kwakman meent dat de vier ploegen elkaar weinig ontlopen. "Ik heb wel een zwak voor Heerenveen, die hebben eigenlijk het leukst gespeeld. Die hebben leuke spelers en goede onderliggende cijfers", reageert hij in VoetbalTijd. "Dit worden hele leuke play-offs, ze zijn heel erg gewaagd aan elkaar."

Ook Rene Wagelaar ziet SC Heerenveen het liefst Europees voetbal halen. "Ik gun het Heerenveen. Die hebben leuke spelers, zoals Trenskow", aldus de voormalig zaakwaarnemer. "Ik denk dat SC Heerenveen er de laatste weken ook het beste in zit", voegt PEC Zwolle-verdediger Tijs Velthuis toe.

Volgens Kwakman gaat het voor Ajax, normaal gesproken op papier de absolute favoriet, geen gemakkelijke opgave worden om Europa in te gaan. "Ajax moet dit normaal gesproken natuurlijk gewoon winnen, maar het Ajax van dit moment is niet zoveel beter dan die andere ploegen", besluit hij. 

De winnaars van de halve finale nemen het zondag tegen elkaar op. 

Gerelateerd:
Dick Lukkien

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

0
Chris Woerts

Woerts fileert Ajax compleet: "Die moeten ze direct vervangen"

0
Lees meer:
Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman

Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"

0
Dick Lukkien

Lukkien en FC Groningen klaar voor Ajax: "Gaat ons enorm helpen"

0
Kenneth Perez

Perez: "Duel tegen Ajax had in Groningen gespeeld moeten worden"

0
Wout Weghorst

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

0
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"

'Hans Kraay tipt parel voor Ajax': "Een heerlijke middenvelder"

Ajax kan Conference League goed gebruiken: "Dat tikt gewoon aan"

El Ahmadi waarschuwt: "Vooral dan is FC Groningen een goede ploeg"

Wim Kieft ziet probleem Ajacied: "Dan had hij er dertig gemaakt"

Sneijder over Ajacieden: "Die dachten dat ze gelijk weg konden"

Farioli verbaasd: "Ik leverde vorig jaar bij Ajax beter werk"

Rafael van der Vaart aangeschoten op tv: "De wijntjes vielen zwaar"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws