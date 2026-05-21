Kwakman laat licht schijnen op play-offs: "Heb een zwak voor ze"
Vanavond beginnen de play-offs voor Europees voetbal. Ajax en FC Groningen beginnen om 18.45 uur en later op de avond staan FC Utrecht en SC Heerenveen tegenover elkaar.
Kees Kwakman meent dat de vier ploegen elkaar weinig ontlopen. "Ik heb wel een zwak voor Heerenveen, die hebben eigenlijk het leukst gespeeld. Die hebben leuke spelers en goede onderliggende cijfers", reageert hij in VoetbalTijd. "Dit worden hele leuke play-offs, ze zijn heel erg gewaagd aan elkaar."
Ook Rene Wagelaar ziet SC Heerenveen het liefst Europees voetbal halen. "Ik gun het Heerenveen. Die hebben leuke spelers, zoals Trenskow", aldus de voormalig zaakwaarnemer. "Ik denk dat SC Heerenveen er de laatste weken ook het beste in zit", voegt PEC Zwolle-verdediger Tijs Velthuis toe.
Volgens Kwakman gaat het voor Ajax, normaal gesproken op papier de absolute favoriet, geen gemakkelijke opgave worden om Europa in te gaan. "Ajax moet dit normaal gesproken natuurlijk gewoon winnen, maar het Ajax van dit moment is niet zoveel beter dan die andere ploegen", besluit hij.
De winnaars van de halve finale nemen het zondag tegen elkaar op.
