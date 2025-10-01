Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

Niek

Ajax verloor dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) van Olympique Marseille en Kees Kwakman toont zich kritisch over de ploeg van trainer John Heitinga. De voormalig profvoetballer wijst ook naar het aan- en verkoopbeleid van afgelopen zomer. 

"Als je naar een ploeg kijkt wil je toch een bepaalde vorm van duidelijkheid zien en dat zie ik bij Ajax op dit moment niet", sprak hij bij VoetbalPraat. "Ook individueel worden de spelers niet beter, ze worden alleen maar slechter eigenlijk. Dat is geen lekkere combinatie", constateert Kwakman. 

Hij ziet dat Berghuis niet helemaal uit de verf komt aan de rechterkant. "Dat komt ook voort omdat ze nog aan het zoeken zijn op die rechtsbuiten-positie. Traoré (Bertrand, red.) is daar weg en Moro (Raúl, red.) vinden ze daar nog te licht", vervolgt hij. "Edvardsen (Oliver, red.) is natuurlijk ook niet echt een rechtsbuiten. Dan moet er alweer geschoven worden en komen ze er op deze manier uit. De selectiesamenstelling is bij Ajax gewoon niet op orde", besluit Kwakman. 

Gerelateerd:
Hans Kraay junior in de Johan Cruijff Arena

Kraay ziet probleem in staf Ajax: "Hij spreekt gebrekkig Engels"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
John Heitinga

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

0
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hard: "Hij is niet goed genoeg voor Ajax 1"

0
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd