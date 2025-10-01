Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

Ajax verloor dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) van Olympique Marseille en Kees Kwakman toont zich kritisch over de ploeg van trainer John Heitinga. De voormalig profvoetballer wijst ook naar het aan- en verkoopbeleid van afgelopen zomer.

"Als je naar een ploeg kijkt wil je toch een bepaalde vorm van duidelijkheid zien en dat zie ik bij Ajax op dit moment niet", sprak hij bij VoetbalPraat. "Ook individueel worden de spelers niet beter, ze worden alleen maar slechter eigenlijk. Dat is geen lekkere combinatie", constateert Kwakman.

Hij ziet dat Berghuis niet helemaal uit de verf komt aan de rechterkant. "Dat komt ook voort omdat ze nog aan het zoeken zijn op die rechtsbuiten-positie. Traoré (Bertrand, red.) is daar weg en Moro (Raúl, red.) vinden ze daar nog te licht", vervolgt hij. "Edvardsen (Oliver, red.) is natuurlijk ook niet echt een rechtsbuiten. Dan moet er alweer geschoven worden en komen ze er op deze manier uit. De selectiesamenstelling is bij Ajax gewoon niet op orde", besluit Kwakman.