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Kwakman lyrisch: "Hij is zeker één van de grote parels bij Ajax"

Rik Engelbertink
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © MTB-Photo

Kees Kwakman vindt dat Abdellah Ouazane een basisplaats verdient bij Ajax. De ESPN-analist vond de pas zeventienjarige dribbelaar uitstekend invallen tegen Fortuna Sittard.

 "De grootste parel viel in. Ouazane, jongens. Jeetje, het spat ervan af", begint Kwakman bij de Eretribune van ESPN. "Aan de ene kant is die jongen pas zeventien, moet hij nog een hoop leren en is het tegen Fortuna, maar ik denk ook: zet hem er gewoon in."

"Natuurlijk zijn ze voorzichtig met hem, maar zó'n voetballer man. Hij kan toch aan de linkerkant? Daar zijn ze aan het zoeken, Adingra is er nog niet", meent Kwakman, die denkt dat de buitenspeler dinsdag tegen Willem II er gewoon in zal staan. "Ja, dat lijkt me wel", stelt Kwakman.

Nourdin Boukhari heeft ook genoten van de jongeling. "Hij kan ook een man passeren. Ouazane is zeker één van de grote parels bij Ajax. Ik denk dat de trainer hem rustig gaat brengen. Maar zoals Hans Kraay zegt: hij zit echt op voetbal."

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