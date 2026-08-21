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Kwakman nooit overtuigd van Ajacied: "Het bleef toch bibberen"

Amber
bron: Tekengeld
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © BSR Agency

Kees Kwakman begrijpt dat Ajax Josip Sutalo tijdelijk laat vertrekken naar Lazio. De analist is nooit volledig overtuigd geraakt van de Kroatische verdediger en zag hem in Amsterdam eigenlijk maar één seizoen écht goed functioneren.

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Sutalo maakt op huurbasis de overstap naar Lazio. In de podcast Tekengeld van ESPN blikt Kwakman terug op zijn periode bij Ajax. "Bij Farioli heeft hij een goed jaar gehad, omdat daar duidelijke afspraken waren. De ruimtes waren klein, ze hadden met Henderson vaak een extra man achterin en dan zag je dat het gewoon een prima verdediger was", vertelt Kwakman.

In de andere seizoenen was de analist een stuk minder onder de indruk. Vooral in balbezit zag hij regelmatig onzekerheid bij Sutalo. "Het was toch altijd een beetje bibberen, met name als hij de bal had. Ik vind dat bij Ajax ook een bepaalde uitstraling hoort, net als bij alle topclubs. Zeker achterin heb je dan een bepaalde uitstraling nodig."

Kwakman vergelijkt die onzekerheid met wat hij momenteel ook bij enkele verdedigers van PSV ziet. "Bij PSV zie je die weifeling ook bij Flamingo en Gasiorowski. Dat lijkt niet op veel zelfvertrouwen en dat had ik bij Sutalo eigenlijk ook vanaf het eerste moment."

Volgens de voormalig middenvelder wist Sutalo dat gevoel nooit volledig van zich af te schudden. "Dat is er nooit helemaal uitgegaan."

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