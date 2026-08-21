Kwakman nooit overtuigd van Ajacied: "Het bleef toch bibberen"

Sutalo maakt op huurbasis de overstap naar Lazio. In de podcast Tekengeld van ESPN blikt Kwakman terug op zijn periode bij Ajax. "Bij Farioli heeft hij een goed jaar gehad, omdat daar duidelijke afspraken waren. De ruimtes waren klein, ze hadden met Henderson vaak een extra man achterin en dan zag je dat het gewoon een prima verdediger was", vertelt Kwakman.

In de andere seizoenen was de analist een stuk minder onder de indruk. Vooral in balbezit zag hij regelmatig onzekerheid bij Sutalo. "Het was toch altijd een beetje bibberen, met name als hij de bal had. Ik vind dat bij Ajax ook een bepaalde uitstraling hoort, net als bij alle topclubs. Zeker achterin heb je dan een bepaalde uitstraling nodig."