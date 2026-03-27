2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Kwakman over Ajacied: "Het is toch als hij daar klaar staat..."

Gijs Kila
bron: Voetbalpraat
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © BSR Agency

Kees Kwakman denkt dat Bryan Linssen een interessante optie kan zijn als pinchhitter voor het Nederlands elftal. Dat zei de ESPN-analist in het programma Voetbalpraat, waar hij ook uitlegde waarom bondscoach Ronald Koeman nog altijd voor Wout Weghorst kiest.

Volgens Kwakman heeft Weghorst een duidelijk effect op tegenstanders zodra hij klaarstaat om in te vallen. "Het is toch als hij daar klaar staat, met dat water over zijn hoofd en dat touwtje… Ik denk toch dat je als tegenstander denkt: nou, daar komt ’ie. Dat is toch niet lekker."

De rol van Weghorst is volgens hem ook duidelijk binnen Oranje. "En als hij erin komt, is dat vaak als je alles of niets gaat spelen. Of op de helft van de tegenstander, vaak naast een andere spits. Hij gaat puur mee als pinchhitter of als je iets moet forceren."

Kwakman ziet daarin een patroon als hij kijkt naar eerdere Nederlandse elftallen. "Eigenlijk hebben we die altijd gehad, met Van Hooijdonk, Vennegoor of Luuk de Jong. Je moet eigenlijk gewoon een hele lange spits worden", grapt Kwakman.

Toch noemt hij vervolgens een opvallende naam als mogelijke pinchhitter voor Oranje. "Bryan Linssen. Dat is natuurlijk een type die erin komt als je iets moet forceren. Tegen mensen aan gaat lopen. Ik zou het wel heel grappig vinden, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren."

