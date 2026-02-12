Kwakman reageert op ontslag Weijs: "Dat hoort ook bij opleiden"

Volgens Kwakman worden talenten in Nederland te weinig opgeleid om écht voor de winst te gaan. "Het hebben van gif en moeten winnen hoort ook bij opleiden", stelt hij in Voetbalpraat van ESPN. De analist noemt Aaron Bouwman als voorbeeld. "Als jij hem een hele wedstrijd alleen maar laat opbouwen, dan komt hij daarna bij Ajax 1 en dan denkt hij: daar ga ik. Dan gaat het even om de knikkers."

In dat kader koos Cruijff voor Garcia. "Het gaat ook om andere dingen en dat mis je gewoon bij die Jong-teams. Ik vind dat dat ook bij opleiden hoort. Niet alleen de Ajax-filosofie met het opbouwen en noem maar op", legt Kwakman uit. "Het gaat ook om winnen. Van wat ik begrepen heb, heeft deze trainer dat in ieder geval in zijn pakket. Hij komt om de jongens ook te leren om te winnen."