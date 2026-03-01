Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Kwakman schrikt zich rot van Ajacied: "Zelden zo onopvallend"

Gijs Kila
bron: ESPN
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © Pro Shots

Kees Kwakman heeft zich tijdens de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Ajax verbaasd over het spel van Mika Godts. De Belgische aanvaller is de laatste maanden één van de lichtpunten bij de Amsterdammers, maar maakte zondag in Zwolle weinig indruk.

Godts was dit seizoen regelmatig beslissend met doelpunten en assists, maar volgens Kwakman bleef zijn gebruikelijke dreiging nu uit. De analist van ESPN zocht tijdens de uitzending naar een mogelijke verklaring. "Godts heeft ramadan", begon Kwakman over de linksbuiten, die in voorgaande jaren ook al meedeed aan de vastenperiode.

Toch wilde Kwakman niet te snel conclusies trekken. "Misschien is dat het geval. Dat kan nog", vervolgde hij.

Wat hem vooral opviel, was het gebrek aan energie bij de Belg. "Ik vind hem heel vlakjes spelen. Bijna geen energie. Zelden zo onopvallend", klonk het vanuit het stadion in Zwolle.

Volgens de oud-speler van onder meer NAC Breda en FC Groningen miste Godts juist het element waarmee hij de laatste maanden het verschil maakte. "Juist van die diepgang die hij heeft toegevoegd aan zijn spel, is vandaag (zondag) niets van te zien. Het is apathisch", besloot Kwakman kritisch.

