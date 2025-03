Kwakman verdedigt Ajacied: "Tussendoor niet in problemen gekomen"

Kees Kwakman gaat niet helemaal mee in de kritiek voor Jorrel Hato. De Ajacied begon in de basis tegen Spanje, maar ging twee keer behoorlijk in de fout.

Hato kreeg kritiek voor zijn rol bij de eerste Spaanse goal en zijn rode kaart, maar Kwakman vond de jonge linksback helemaal niet zo'n slechte wedstrijd spelen. "Eigenlijk is hij tussendoor niet echt in de problemen geweest", merkt de analist op in Voetbalpraat van ESPN. "Maar Yamal was ook niet top vandaag."

Kwakman verbaasde zich wel over de rode kaart van de Ajacied. "Die rode kaart was ook wel een hele gekke actie. Met name de dribbel op zich al. Misschien had hij een soort bewijsdrang dat laatste moment nog", vraagt de voormalig profvoetballer zich af. "Dat hij zijn fout goed wilde maken."