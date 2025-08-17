Kick-Off
Mike Verweij onthult: "Hij is niet kandidaat nummer één bij Ajax"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Kwakman verwacht versterkingen bij Ajax: "Hebben ze echt nodig"

Max
bron: ESPN
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © BSR Agency

Kees Kwakman denkt dat Ajax zich nog op twee posities wil versterken. Na de komst van Ko Itakura heeft John Heitinga volgens de analist nog behoefte aan een nieuwe linksback en middenvelder. 

Ajax nam eerder deze zomer afscheid van Jorrel Hato en heeft nu Owen Wijndal als eerste linksback in de selectie. "Baas zal daar de tweede linksback zijn, maar dat is natuurlijk niet ideaal", merkt Kwakman op bij ESPN. "Hij gaf zelf ook al aan dat hij dat liever niet wil. Met Rosa heb je iemand die dat nog wel kan, maar je wil daar een linksbenige speler hebben."

De voormalig profvoetballer verwacht dat de Amsterdammers zich echter eerst gaan richten op een nieuwe middenvelder. "De zespositie is de positie waar ze echt iemand nodig hebben en waar ze naar op zoek zijn", aldus Kwakman. Deze week passeerde de naam van Edson Alvarez de revue voor die vacature. 

