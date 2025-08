Kwakman wijst naar Ajax: "Bij een goed bod kan hij zomaar weg"

Kees Kwakman is benieuwd hoe Ajax het komend seizoen gaat doen in de Eredivisie. De analist van ESPN ziet PSV als favoriet voor de landstitel.

"In principe wordt dat PSV", schetst Kwakman op de website van ESPN. "Er zit ook dit jaar weer veel voetbal in. Dat zag je tegen Go Ahead Eagles ook, al moesten ze nog wel wennen aan de nieuwe spits. Pléa zwerft een beetje en Pepi is wat meer een echte spits. Met het drukzetten is eigenlijk niks veranderd, ze doen hetzelfde als vorig jaar. De tweede helft ging het goed, toen gaven ze bijna niks meer weg."

"Bij de andere twee topclubs zie je nog veel vraagtekens", doelt hij op Ajax en Feyenoord. "Bij Ajax is het sowieso afwachten met de nieuwe staf. Welke spelers komen er nog bij en wat gaat er nog weg? Bij een goed bod kan Sutalo, Taylor of Brobbey zomaar weg zijn. Ik verwacht ook dat er nog een of twee verdedigers bij komen."

Kwakman richt dan zijn vizier op Feyenoord. "Op het middenveld wordt het dringen geblazen. Die hebben echt veel goede middenvelders. Benieuwd wat de basis gaat worden daar. Voorin hebben ze Tengstedt gehaald. Dat zegt natuurlijk wel wat, aangezien ze al drie spitsen hebben. Het zal tussen Tengstedt en Ueda gaan voor de basis", aldus Kwakman.