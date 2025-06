Kwakman wijst naar Ajax: "Het moet op een respectvolle manier"

Kees Kwakman hoopt dat Ajax op een nette manier omgaat met de spelers die mogen vertrekken. Een achttal spelers heeft al te horen gekregen geen toekomst te hebben in Amsterdam.

Ajax wil van een aantal overbodige spelers af, maar raakt die vooralsnog niet zomaar kwijt. "Je kunt een speler niet zomaar even op straat zetten. Je hebt samen dat contract getekend – en ik weet ook wel dat dat eerder gebeurd is", reageert Kwakman in Voetbalpraat van ESPN. "Ze proberen er een beetje druk op te zetten."

Naar verluidt zijn die spelers niet meer welkom bij de eerste selectie. "Ik vind wel dat dat op een respectvolle manier moet gaan", oordeelt Kwakman. "Ze zijn in ieder geval duidelijk naar deze jongens: ze mogen weg. Misschien stevent het erop af dat je die jongens wat geld mee moet geven en water bij de wijn moet doen. Het is duidelijk dat ze van deze grootverdieners af willen, om daarna dan weer andere dingen te kunnen doen. Ik neem aan dat Heitinga er ook nog wel wat bij wil."