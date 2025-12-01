Kick-Off
Louis van Gaal weg bij komst Cruijff? "Interessant om te zien"
Kwakman wil Ajax-fans keihard straffen: "Punten in mindering"

Niek
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © Pro Shots

Kees Kwakman heeft zondagavond in het programma 'VoetbalPraat' op ESPN keihard uitgehaald naar de fanatieke fans van Ajax. De voormalig profvoetballer stoorde zich aan het feit dat het duel tussen Ajax en FC Groningen gestaakt moest worden door het afsteken van vuurwerk op de tribunes. 

"No pyro, no party, hoe zeggen ze dat? Het is helemaal in. Vuurwerk hoort erbij. Ze kiezen er bij Ajax voor om een overleden iemand (de 29-jarige Thijmen Ruben Pfann), red.) te eren met vuurwerk", sprak hij over het eerbetoon aan 'Tum' van de Ajax-fans. "Vaak heb je het met spandoeken. Ik zag vorige week een prachtig spandoek bij NAC en daarop stond: RIP Joop. Zo kan het ook. Daar had niemand last van", blikt Kwakman terug. 

"Ze geven er ook niks om dat de club twintigduizend, of in dit geval misschien wel vijftigduizend, euro boete krijgt. Daar geven die supporters niets om", vervolgt hij kritisch. "Het is niet alleen bij Ajax, ook bij andere clubs. Het gebeurde een paar weken bij FC Volendam, dat geen cent te makken heeft, ook weer. Dan gaan ze ook weer vuurwerk afsteken, terwijl de club dan weer een boete krijgt", constateert Kwakman. 

De analyticus pleit voor harde maatregelen, waardoor de club uit Amsterdam mogelijk (nog) verder zakt op de ranglijst. "Er moet uiteindelijk een straf komen waar de supporters ook last van hebben, dus dat ze niet meer mogen komen of punten in mindering", adviseert Kwakman. Ajax heeft op dit moment 20 punten, net als FC Groningen en FC Twente. Ook clubs als Fortuna Sittard (18 punten) en Go Ahead Eagles, SC Heerenveen en Sparta Rotterdam (17 punten) zouden kunnen profiteren van een dergelijke straf voor Ajax. 

Bram van Polen

Van Polen baalt bij Ajax: "Kleine ventjes huilen in het stadion"

Pierre van Hooijdonk

Van Hooijdonk over Ajax-fans: "Moeten een grote reet hebben"

Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

Kenneth Perez

Perez verbaasd door Ajax-enthousiasme: "Dat is de nieuwe held"

Fred Grim

Fred Grim krijgt advies: "Geef hem dan maar het vertrouwen"

Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Ajax-leiding hard aangepakt: "Ajax is op dit moment gewoon ziek"

