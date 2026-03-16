Kwakman ziet herboren Ajacied: "Hebben dit veel te weinig gezien"

Kees Kwakman heeft bij Dit Was Het Weekend van ESPN lovend gesproken over Davy Klaassen na de 4-0 overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam. Volgens de analist speelde de middenvelder als herboren onder de nieuwe trainer Óscar García.

"Ik heb een herboren Davy Klaassen gezien", begon Kwakman. De analist gaf aan dat hij de middenvelder dit seizoen nauwelijks op dit niveau had gezien. "Ik heb hem gemist dit seizoen. Ik heb hem bijna niet gezien. Hij speelde weer écht op tien, was ouderwets in beweging en had een goede klik met Konadu."

Volgens Kwakman liet Klaassen eindelijk weer de kwaliteiten zien waar hij jarenlang om bekendstond. "Hij was continu aan het bewegen en lopen. Dit is de Klaassen die we kennen."

De oud-speler van NAC Breda en FC Groningen zag ook dat Klaassen weer constant op de juiste plekken opdook. "Hij was altijd in de zestien aanwezig, was energiek en had de meeste balcontacten van dit hele seizoen in de Eredivisie."

Daarnaast leverde de middenvelder ook defensief een bijdrage aan het team. "Dit was echt typisch Klaassen. We hebben dit veel te weinig gezien van hem dit seizoen."

Volgens Kwakman komt Klaassen het beste tot zijn recht op de positie achter de spits. "Zijn goal was prachtig afgewerkt, en op de tienpositie past hij ook wel echt het beste."