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Kwakman ziet zorgwekkende trend bij Ajax: "Wachten op problemen"

Joram
Kees Kwakman
Kees Kwakman Foto: © MTB-Photo

Kees Kwakman heeft bij ESPN een opvallende statistiek over Ajax besproken. Na de nipte overwinning op AZ (1-0) keek de analist naar de fysieke prestaties van de Amsterdammers. Daarbij viel hem op dat Julian Brandt de eerste speler van Ajax is die voorkomt in de ranglijst met de meeste intensieve meters in de Eredivisie.

"Als we het dan toch weer over het fysieke gedeelte hebben", begint Kwakman bij Dit Was Het Weekend op ESPN. "Ook als je zaterdag naar Ajax kijkt en je hebt het over de meters: Brandt is degene die het hoogst staat in intensieve meters in de Eredivisie." Toch staat Brandt niet bepaald bovenaan de lijst. De middenvelder is pas terug te vinden op de zeventigste plaats. "Dat is de eerste Ajacied die daar tevoorschijn komt!", roept Kwakman verbaasd.

Kenneth Perez sluit zich aan bij de discussie en waarschuwt dat de recente resultaten een vertekend beeld kunnen geven van de situatie bij Ajax. De analist verwijst daarbij naar een uitspraak van Amrabat na de wedstrijd tegen AZ. "Dat zei Amrabat terecht na afloop: als we elke wedstrijd zo met 1-0 winnen, dan ben ik tevreden en dan worden we kampioen."

Perez verwacht echter niet dat Ajax op deze manier kan blijven winnen. "Maar zo gaat het natuurlijk niet", vervolgt hij. "Het is wachten op problemen, want vorige week kwamen ze al goed weg met dramatisch spel." Volgens Perez moet er ondanks de overwinningen ook vooruitgang zichtbaar zijn in het spel van de Amsterdammers. "Als je zo wint, prima, maar er moet wel iets van progressie in zitten. Dat je de tegenstander over een langere periode de baas bent."

De analist kijkt dan ook met belangstelling uit naar het volgende duel van Ajax. Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen FC Twente. Perez besluit: "Volgende week gaan we het even zien: Twente-uit. Dan moet Ajax aan de bak."

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