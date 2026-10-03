Kwakzalverprijs 2026 gaat naar Ajax: "Ze bevorderen kwakzalverij"

Ajax krijgt dit jaar de Meester Kackadorisprijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK). De Amsterdamse club ontvangt de prijs vanwege de samenwerking met supplementenbedrijf Vitakruid. Dat blijkt uit een publicatie die voortijdig online is verschenen.

De officiële uitreiking vindt zaterdag 3 oktober plaats tijdens het jaarsymposium van de VtdK in Amsterdam. De vereniging stelt in het inmiddels verschenen artikel dat Ajax volgens de jury kwakzalverij bevordert, zonder zich daar zelf schuldig aan te maken. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft ook kritiek op de manier waarop Vitakruid zijn producten onder de aandacht brengt.

Volgens de organisatie worden daarbij gezondheidsclaims gedaan die onvoldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd. Daarnaast zou het bedrijf bekende Nederlanders inzetten voor de promotie van supplementen. Ook geeft Vitakruid volgens de VtdK via een eigen opleiding les aan ‘therapeuten’ over het gebruik van supplementen bij onder meer depressies.