Valentijn Driessen vindt het een goede zaak dat Ajax heeft gekozen voor Cruijff, zo laat hij weten vanaf zijn vakantie-adres in Oman. "Het is mooi dat weer een ex-topvoetballer bij Ajax de leiding heeft over alles wat met techniek te maken heeft", zegt Driessen bij De Oranjewinter.

"Dat heeft Ajax hard nodig", meent Driessen. "Hij begint pas 1 februari. Heel slim van Jordi. Laat Alex Kroes en Marijn Beuker nog maar wat uitglijders maken op de transfermarkt in januari", besluit hij cynisch.