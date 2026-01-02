Ajax transfergeruchten en nieuws
"Laat Alex Kroes en Marijn Beuker nog maar wat uitglijders maken"
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots
Ajax heeft Jordi Cruijff aangesteld als nieuwe technisch directeur. De 51-jarige zoon van Johan Cruijff begint pas na de winterse transferperiode in de Johan Cruijff ArenA.
Valentijn Driessen vindt het een goede zaak dat Ajax heeft gekozen voor Cruijff, zo laat hij weten vanaf zijn vakantie-adres in Oman. "Het is mooi dat weer een ex-topvoetballer bij Ajax de leiding heeft over alles wat met techniek te maken heeft", zegt Driessen bij De Oranjewinter.
"Dat heeft Ajax hard nodig", meent Driessen. "Hij begint pas 1 februari. Heel slim van Jordi. Laat Alex Kroes en Marijn Beuker nog maar wat uitglijders maken op de transfermarkt in januari", besluit hij cynisch.
Laatste nieuws
Verweij over nieuwe Ajax-trainer: "Hij staat er heel goed op"
"Laat Alex Kroes en Marijn Beuker nog maar wat uitglijders maken"
ESPN tipt: Deze Eredivisie-spelers zijn transfervrij op te halen
'Absolute topclub denkt aan de komst van succesvolle Farioli'
Valentijn Driessen voorspelt nieuwe Ajax-trainer: "Kans is groot"
Ajax getipt: "Hij is een interessante speler voor de top-drie"
Derksen keihard afgemaakt door eigen biograaf: "Achterbakse pestkop"
Schildkamp: "Als Ajax wordt afgeslacht, is het ook mijn schuld"
"Alex zei dat Ajax zijn club was, verdere onderbouwing was er niet"
Maduro: "Dat het naar buiten is gekomen, is gewoon niet goed"
Meer nieuws
"Jordi Cruijff keek me verbaasd aan en vroeg: Hoe bedoel je?"
Ronald Koeman laat licht schijnen op beleid Ajax: "Zeer positief"
Sierd de Vos in de prijzen: "Moet het hebben van de Ajacieden"
'Lucca slachtoffer van transferverbod Napoli': "Sluiten niets uit"
Voormalig Ajacied Traoré krijgt flinke boete tijdens Afrika Cup
Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"
Ajacied rekent op het Nederlands elftal: "Daar ga ik wel vanuit"
Michel Vlap: "Ajax meldde zich niet en dit is een nettoland"
Dean James getipt bij Ajax: "Een interessante, haalbare optie"
Toekomst Wout Weghorst in de dartwereld? "Heel leuk om te doen"
Ouder nieuws
FIFA-baas Infantino overweegt wijziging van de buitenspelregel
Konadu heeft doel bij Ajax 1: "Ons alle drie in de basis spelen"
"Bij die wedstrijd van Ajax moest ik ontzettend nodig schijten"
Sarina Wiegman krijgt advies: "Ajax? Dat moet ze echt niet doen"
Kenneth Perez schrikt van Ajax: "Zo druppelen we naar beneden"
Frans van Seumeren keek naar Ajax: "Dit kan toch niet waar zijn?"
Peter Bosz tevreden: "Dat heeft iets doen knakken bij Ajax..."
Quilindschy Hartman laat van zich horen: "Ik ga niet naar Ajax"
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Kwakman over ramp: "Heb negen dagen in het ziekenhuis gelegen"
Video’s
Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"
Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"
Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"
Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"
Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"
Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"
Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"
0 reacties