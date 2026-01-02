HNM De Podcast
Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
Bjorn
bron: De Oranjewinter
Alex Kroes en Marijn Beuker
Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Jordi Cruijff aangesteld als nieuwe technisch directeur. De 51-jarige zoon van Johan Cruijff begint pas na de winterse transferperiode in de Johan Cruijff ArenA.

Valentijn Driessen vindt het een goede zaak dat Ajax heeft gekozen voor Cruijff, zo laat hij weten vanaf zijn vakantie-adres in Oman. "Het is mooi dat weer een ex-topvoetballer bij Ajax de leiding heeft over alles wat met techniek te maken heeft", zegt Driessen bij De Oranjewinter

"Dat heeft Ajax hard nodig", meent Driessen. "Hij begint pas 1 februari. Heel slim van Jordi. Laat Alex Kroes en Marijn Beuker nog maar wat uitglijders maken op de transfermarkt in januari", besluit hij cynisch. 

