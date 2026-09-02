'Laatste update: Ajax heeft vleugelaanvaller definitief binnen'

De transfer van Simon Adingra (24) naar Ajax is afgerond. Dat meldt de Telegraaf woensdagmiddag.

Nadat woensdagochtend de medische keuring met succes werd afgerond, is inmiddels ook het papierwerk afgerond. Daarmee heeft Ajax ruim voor het verstrijken van de deadline helemaal groen licht om Adingra te presenteren.

Ajax huurt Adingra voor één seizoen van Sunderland en kan de vleugelaanvaller voor zestien miljoen euro definitief overnemen. De Amsterdammers betalen voor komend seizoen 3,8 miljoen euro aan salaris en de huursom.