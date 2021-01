Geschreven door Auke Kooreman 21 jan 2021 om 10:01

Zakaria Labyad mocht na een tijdje als wisselspeler weer eens vanaf de start beginnen. De Marokkaanse international maakte het enige doelpunt van de avond. Maar of dat hem zondag opnieuw een basisplaats oplevert, is nog maar de vraag.

“De trainer komt straks voor de camera, dat moet je het hem zelf vragen,” zegt Labyad in gesprek met ESPN. De middenvelder was in de eerste helft naast doelpuntenmaker ook een goed aanspeelpunt. In de tweede helft moest de van origine nummer tien naar de rechterkant verhuizen. Aan de rechterkant kwam hij wat minder tot zijn recht.

Er waaide woensdagavond een stevige wind in Alkmaar. Labyad merkte dat ook en volgens de aanvallende middenvelder was dat ook een van de oorzaken dat het minder ging de tweede helft. “Het was erg moeilijk met de omstandigheden vanavond. Helemaal in de tweede helft, toen hadden wij namelijk tegenwind.” Ajax speelde met veel andere namen en het was duidelijk de B-keuze van Erik ten Hag. “Volgens mij hebben wij het vanavond goed gedaan. Nee, het was niet raar om grotendeels met andere namen te spelen. Op de training spelen wij namelijk vaak genoeg met elkaar, of dat nou met het wisselteam of basisteam is.”

Nadat Labyad had gescoord probeerde hij wat duidelijk te maken met zijn teamgenoot Quincy Promes. De twee aanvallers en doelman Andre Onana kwamen slecht beeld in de media. De afgelopen dagen dook er een filmpje van het drietal bij de kapper op, terwijl kappers op dit moment gesloten zijn. In eerste instantie wilde de voetballer er niet op in gaan, maar Jan Joost van Gangelen kreeg hem toch aan de praat. “Laats dook er een gerucht op dat Quincy, Andre en ik naar de kapper waren geweest. Dat is niet zo. Het was namelijk een oud filmpje. Net als iedereen houden wij ons gewoon naar maatregelen. Ik kan namelijk een kappersbeurt goed gebruiken.”