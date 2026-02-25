Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Labyad klaar voor Braziliaans avontuur: "Ik speelde met Neres"

Gijs Kila
bron: Persconferentie
Zakaria Labyad juicht
Zakaria Labyad juicht Foto: © Pro Shots

Zakaria Labyad is dinsdag officieel gepresenteerd als speler van Corinthians en staat te popelen om zijn eerste minuten te maken in Brazilië. De 32-jarige middenvelder geeft aan dat gesprekken met Memphis Depay een belangrijke rol speelden in zijn beslissing.

"Voordat ik naar Corinthians kwam, sprak ik met Memphis. Hij vertelde me over de club en hoe groot die is. Het is een project voor vele jaren, Corinthians is groeiende. Ik wil daar deel van uitmaken." Ook zijn eerste ontmoeting met trainer Dorival Júnior verliep positief. "Mijn eerste gesprek met Dorival Junior was goed. Hij gaf me een knuffel, dus onze band is uitstekend. Ik ben hier nu twee weken en voel me erg goed. Ik begon mijn carrière met Memphis bij PSV en hoop dat we opnieuw samen succesvol kunnen zijn."

Labyad heeft nog niet gespeeld voor zijn nieuwe club, maar verwacht dat dat snel verandert. "Ik heb twee weken fysiek getraind en denk dat ik volgende week klaar zal zijn." De aanvallende middenvelder werkte de afgelopen periode aan zijn fitheid nadat hij enige tijd zonder wedstrijden zat.

De voormalig PSV’er benadrukte ook zijn eerdere connectie met Braziliaanse spelers. "Ik speelde met grote Braziliaanse spelers. Ik speelde met Cássio, David Neres en anderen. Ik had altijd een goede band met hen. Cássio hielp mij veel aan het begin van mijn carrière, hij was een goede vriend."

Tot slot onderstreepte Labyad zijn mentaliteit. "Ik ben een gedisciplineerde speler en haat verliezen. Daarom pas ik goed bij deze club, want Braziliaanse spelers staan erom bekend een hekel te hebben aan verliezen. Ik ben ook zo, dus ik zal me snel aanpassen."

