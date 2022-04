Geschreven door Idse Geurts 11 apr 2022 om 09:04

Slecht nieuws voor Zakaria Labyad. De middenvelder heeft tijdens een training van Ajax vermoedelijk een zware knieblessure opgelopen. Het gaat hier waarschijnlijk om een gescheurde kruisband. Dit meldt het Algemeen Dagblad. Labyad wacht op dit moment op de officiƫle diagnose, maar het ziet er niet goed uit voor de middenvelder. Mocht Labyad inderdaad zijn kruisband hebben afgescheurd, dan is er slechts een kleine kans dat hij dit kalenderjaar nog in actie komt. Het revalidatieproces van een gescheurde kruisband duurt immers meerdere maanden.

Voor Labyad komt deze blessure ook op een heel ongelukkig moment. De 29-jarige speler kreeg enkele weken geleden het nieuws dat zijn contract bij Ajax niet wordt verlengd. Hierdoor is Labyad komende zomer transfervrij en moet hij op zoek naar een nieuwe club. Waarschijnlijk zal zijn blessure dit proces erg vergoelijken. Clubs zijn natuurlijk vaak op zoek naar spelers die gelijk op het wedstrijdveld kunnen staan. Als Labyad nog maanden langs de lijn moet staan, is het dus maar de vraag welke clubs met hem in zee willen.

Labyad kwam dit seizoen nauwelijks in de plannen van Erik ten Hag voor. De middenvelder speelde deze jaargang slechts twee wedstrijden voor Ajax.