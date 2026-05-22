Labyad maakt eerste doelpunt: "Ik leer hem nu pas echt kennen"

Bjorn
Zakaria Labyad
Zakaria Labyad Foto: © BSR Agency

Zakaria Labyad heeft afgelopen nacht zijn eerste doelpunt voor Corinthians gemaakt. De oud-speler van Ajax droeg zijn treffer op aan zijn geblesseerde vriend Memphis Depay. 

Labyad scoorde de gelijkmaker in het duel met Peñarol (1-1) in de groepsfase van de Copa Libertadores. Na het doelpunt deed de aanvaller twee vingers in zijn oren om Memphis na te doen. Voor Labyad was het zijn eerste doelpunt sinds zijn komst eind februari.

Corinthians had aan een gelijkspel genoeg om als groepshoofd de knock-outfase van het toernooi te halen. De Braziliaanse club moest het in Uruguay wel stellen zonder Memphis, die door een dijbeenblessure op 23 maart zijn laatste officiële wedstrijd speelde. Het is de vraag of de oud-PSV'er op tijd fit is voor het WK.

Corinthians-trainer Fernando Diniz houdt hoop voor bondscoach Ronald Koeman. "Die kans is er zeker. Hij zit in een herstelproces en ik reken op hem. Memphis is een speler van een uitzonderlijk niveau, dat heb ik al vaker gezegd. Ik hoop echt dat hij blijft", aldus Diniz.

De oefenmeester was ook te spreken over Labyad. "Zakaria was een speler die ik nog niet goed kende. Ik leer hem nu pas echt kennen. Hij viel al sterk in tegen Barra en daarna wilde ik hem eigenlijk meer wedstrijden achter elkaar laten spelen. Ik vind hem technisch een erg goede speler. Ik was erg blij met zijn optreden en natuurlijk met zijn doelpunt", besluit hij.

