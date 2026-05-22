Labyad maakt eerste doelpunt: "Ik leer hem nu pas echt kennen"
Zakaria Labyad heeft afgelopen nacht zijn eerste doelpunt voor Corinthians gemaakt. De oud-speler van Ajax droeg zijn treffer op aan zijn geblesseerde vriend Memphis Depay.
Labyad scoorde de gelijkmaker in het duel met Peñarol (1-1) in de groepsfase van de Copa Libertadores. Na het doelpunt deed de aanvaller twee vingers in zijn oren om Memphis na te doen. Voor Labyad was het zijn eerste doelpunt sinds zijn komst eind februari.
Corinthians had aan een gelijkspel genoeg om als groepshoofd de knock-outfase van het toernooi te halen. De Braziliaanse club moest het in Uruguay wel stellen zonder Memphis, die door een dijbeenblessure op 23 maart zijn laatste officiële wedstrijd speelde. Het is de vraag of de oud-PSV'er op tijd fit is voor het WK.
Corinthians-trainer Fernando Diniz houdt hoop voor bondscoach Ronald Koeman. "Die kans is er zeker. Hij zit in een herstelproces en ik reken op hem. Memphis is een speler van een uitzonderlijk niveau, dat heb ik al vaker gezegd. Ik hoop echt dat hij blijft", aldus Diniz.
De oefenmeester was ook te spreken over Labyad. "Zakaria was een speler die ik nog niet goed kende. Ik leer hem nu pas echt kennen. Hij viel al sterk in tegen Barra en daarna wilde ik hem eigenlijk meer wedstrijden achter elkaar laten spelen. Ik vind hem technisch een erg goede speler. Ik was erg blij met zijn optreden en natuurlijk met zijn doelpunt", besluit hij.
Labyad maakt eerste doelpunt: "Ik leer hem nu pas echt kennen"
The Athletic schetst 'droomscenario': 'Guardiola moet Ajax redden'
Vermoedelijke opstelling Ajax: Centrale verdedigers blijven vraagteken
Ajax legt 16-jarig talent vast: "Grootste kwaliteit is één-tegen-één"
Jans pleit voor omdraaien duel tegen Ajax: "Het zijn wel finales"
Zwakke wedstrijd Weghorst verklaart: "Hij werd wakker met koorts"
Verklaring voor teleurstellende Weghorst: "Dat vertelde hij mij"
Guardiola weg bij City: "Jordi Cruijff zou dat héél graag willen"
Dit staat er financieel op het spel voor Ajax in play-off-finale
Ajax-pechvogel weer op het veld, toekomst nog onduidelijk
Ajax maakt weer indruk: "Complimenten, we werden weggeblazen"
Van der Hoorn fel voor duel tegen Ajax: "Het slaat nergens op"
Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"
Duel tussen Ajax en FC Utrecht naar voren gehaald én met uitfans
Driessen haalt uit naar Ajacied: "Hij roept heel veel onzin"
Sierhuis ontkracht geruchten: "Sluit dat niet bij voorbaat uit"
VIDEO | Onrust met supporters na duel tussen Ajax en FC Groningen
Driessen fileert vertrokken Ajacied: "Onbetrouwbare flikker"
'Oud-Ajacied baalt van missen WK': "Het is niet leuk te horen"
Ajax-huurling dankbaar: "Ik heb echt heel veel bagage opgedaan"
Mika Godts krijgt gebaar van Vaessen dat voor opschudding zorgt
Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"
Van Polen merkt 'publiek geheim' rond Ajax op: "Dat is een schande"
Ajax zet stap richting Conference League na zege in play-offs
Bassey deelt zijn ervaringen: "Wat je bij Ajax doet, kost tijd"
Cruijf maakt 'weinig' indruk: "Hij moet een keer Sneijder opbellen"
Bounida zit bij laatste voorselectie Marokko en maakt kans op WK
Ajax in Volendam tegen FC Groningen: deze 11 spelers starten
Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"
Dies Janse moet Ajax pijn doen: "Ga mijn uiterste best doen"