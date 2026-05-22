Labyad maakt eerste doelpunt: "Ik leer hem nu pas echt kennen"

Labyad scoorde de gelijkmaker in het duel met Peñarol (1-1) in de groepsfase van de Copa Libertadores. Na het doelpunt deed de aanvaller twee vingers in zijn oren om Memphis na te doen. Voor Labyad was het zijn eerste doelpunt sinds zijn komst eind februari.

Corinthians had aan een gelijkspel genoeg om als groepshoofd de knock-outfase van het toernooi te halen. De Braziliaanse club moest het in Uruguay wel stellen zonder Memphis, die door een dijbeenblessure op 23 maart zijn laatste officiële wedstrijd speelde. Het is de vraag of de oud-PSV'er op tijd fit is voor het WK.