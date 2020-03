Geschreven door Jessica Westdijk 14 mrt 2020 om 16:03

Na een lastige periode wist Zakaria Labayad eindelijk een plekje in de basis te veroveren bij Ajax, mede door blessures van anderen. Maar al snel raakte hij zelf ook geblesseerd.

“Het heeft pijn gedaan. Ik ben niet van steen en heb ook gevoel. Natuurlijk word je daar emotioneel van, maar het moest zo zijn”, vertelt de aanvaller bij Inside Ajax. Zijn herstel kostte 4 maanden, maar nu is hij terug: “Het gaat heel goed. Ik train sinds anderhalve week weer volledig mee met het elftal en heb helemaal geen last meer. Mentaal ben ik er sterker door geworden, maar vooral fysiek. Het is nu een kwestie van ritme opdoen.”

Een rentree leek dus in de maak, maar laat nu nog een tijdje op zich wachten. Door het coronavirus is er in ieder geval tot en met 31 maart geen voetbal in Nederland.