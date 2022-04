Geschreven door Idse Geurts 12 apr 2022 om 10:04

Vorige week kwam het nieuws naar buiten dat Zakaria Labyad een waarschijnlijk zware knieblessure heeft opgelopen. Hierdoor komt de middenvelder waarschijnlijk niet meer in actie voor Ajax. Labyad beschikt immers over een aflopend contract dat niet door Ajax wordt verlengd. Tegenover De Telegraaf laat Labyad zich uit over zijn aanstaande vertrek en zijn blessure.

“Ik heb nu een blessure, dus ik kom dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie”, begint Labyad. “Het is heel jammer dat ik mijn periode bij Ajax niet op het veld kan afsluiten, maar ik kijk terug op vier hele mooie jaren, waarin ik onderdeel ben geweest van een heel sterk team, veel mooie dingen heb meegemaakt en prijzen heb gewonnen. Het is een prachtige ervaring geweest”, memoreert Labyad.

Ook laat de 29-jarige speler zich uit over de bekerfinale van aankomende zondag. Hier staat Ajax tegenover PSV, de oude club van Labyad. De middenvelder schat Ajax toch hoger in dan PSV. “De jongens (van Ajax) die gaan spelen, zijn gewend om finales te spelen. Dat hebben ze de afgelopen jaren al vaker gedaan. Die ervaring heeft PSV niet, of in ieder geval veel minder”, besluit Labyad.

Dit seizoen kwam Labyad maar tot twee wedstrijden in een Ajax-shirt. Labyad kampte lange tijd met een enkelblessure en was ook niet in staat om een basisplek af te dwingen. Door zijn meest recente blessure lijken hier ook geen minuten meer bij te komen. Helaas lijkt de Ajax-carrière van Labyad hierdoor uit te gaan als een nachtkaars.