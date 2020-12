Geschreven door Auke Kooreman 17 dec 2020 om 09:12

Ajax ging in de laatste minuten toch nog door in de KNVB-beker, maar gemakkelijk was het niet. 9 doelpunten vielen er uiteindelijk, waarvan Ajax er 5 maakte. Labyad stond weer eens in spits en pikte twee doelpunten mee.

Bij Ajax ging het de laatste dagen alleen maar over de zaak van Quincy Promes. De midweekse wedstrijd kwam dan ook op een mooi moment om het weer eens over voetbal te hebben. Met een 5-4 uitslag lukte dat aardig en liet de uitslag sommige spelers en journalisten sprakeloos.

“Wat moet ik zeggen? De uitslag is ongelofelijk. Twee keer starten wij super slecht, maar uiteindelijk winnen wij wel de wedstrijd,” vertelt Zakaria Labyad aan FOX Sports. Voor eerst in twee jaar tijd kreeg Ajax weer eens 4 goals tegen, maar werd het de Ajacieden achteraf niet fataal. De ziekenboeg is bij de Amsterdammers aardig gevuld, waardoor veel jonge spelers de leegte moest opvullen. Met jonkies als Kjell Scherpen en Devyne Rensch werd basisopstelling gevuld.

Labyad speelde na een tijdje weer eens in de spits en pikte twee doelpunten mee woensdagavond. De allround aanvaller droeg zijn goals aan zijn vrouw en vrienden Hakim Ziyech Noussair Mazraoui en Quincy Promes. Laybad heeft zijn vriend en collega uiteraard al gesproken en is ervan overtuigd dat het uiteindelijk allemaal goed komt.