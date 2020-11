Geschreven door Jordi Smit 10 nov 2020 om 12:11

© Proshots

Zakaria Labyad was zwaar teleurgesteld toen hoofdtrainer Erik ten Hag besloot om hem na de interlandperiode van oktober te slachtofferen. De creatieve aanvaller vond dat onterecht, zo vertelt hij in gesprek met Het Parool.

De Marokkaanse voetballer kreeg in het begin van het seizoen volop kansen van de technische staf om zich te bewijzen. In de voorbereiding voetbalde hij uitstekend, waardoor hij ook aan het begin van de competitie een basisplaats kreeg toebedeeld. Na de rode kaarten tegen Sparta (Nicolás Tagliafico) en Vitesse (Edson Álvarez) moest Labyad al het veld ruimen, maar na het tegenvallende resultaat met FC Groningen verwees Ten Hag hem volledig naar de bank. Labyad was niet blij met de beslissing, al weet hij als geen ander dat hij de beslissing moet accepteren. “Ik vond dat ik moest spelen, maar de trainer is de baas. Hij beslist.”

De teleurstelling van Labyad was goed nieuws voor Lassina Traoré, want hij kreeg van Ten Hag sindsdien veel speeltijd. “Hij heeft het geweldig gedaan”, oordeelt Labyad. “Lassina heeft veel en belangrijke goals gemaakt. Voor mij was het een kwestie van: borst vooruit, hoofd omhoog en nog harder werken.” In de uitwedstrijd tegen FC Utrecht mocht Labyad als aanvallende middenvelder starten. De komende periode hoopt hij op meer speeltijd in Amsterdamse dienst. “Ik kan scoren, ik heb een steekpass in huis en ik houd het overzicht, zoals bij dat doelpunt van Davy Klaassen (tegen FC Utrecht, red.). En ik werk hard. Ik ben geen luie voetballer.”