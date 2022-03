Geschreven door Idse Geurts 28 mrt 2022 om 11:03

Zakaria Labyad gaat Ajax aankomende zomer definitief verlaten. De middenvelder beschikt over een aflopend contract en Ajax gaat deze verbintenis niet verlengen. Dit meldt Ajax via de officiële kanalen. Ook de verbintenis van Maarten Stekelenburg is formeel opgezegd, maar Ajax gaat nog wel in gesprek met de doelman over een nieuw contract.

Dit nieuws komt echter niet als een verrassing. In het huidige seizoen komt Labyad nauwelijks in actie voor Ajax. Ook als bankzitter doet Ten Hag vrijwel gen beroep op Labyad. Hierdoor, en vanwege een blessure, kwam kwam de middenvelder dit seizoen slechts twee keer in actie voor Ajax. Labyad speelt sinds de zomer van 2018 bij Ajax. De middenvelder kwam toen voor zes miljoen euro over van FC Utrecht. Tot dusver speelde Laybad 54 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van Ajax. Hierin was hij goed voor dertien doelpunten en tien assists.

Naast het contract van Laybad, is dus ook het contract van Stekelenburg formeel opgezegd. Echter, dit is vooral gedaan om te voorkomen dat het contract met dezelfde voorwaarden automatisch wordt verlengd. De doelman en Ajax gaan nog wel onderhandelen over een nieuw contract. Toch is het ook niet zeker of Stekelenburg überhaupt terugkeert op het voetbalveld. Stekelenburg is al lange tijd afwezig vanwege een blessure en inmiddels tikt de doelman ook al bijna de 40 aan. Het zou dus goed kunnen dat Stekelenburg besluit zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen.