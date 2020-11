Geschreven door Auke Kooreman 23 nov 2020 om 19:11

Labyad is nog altijd niet zeker van een vaste basisplaats, maar maakt regelmatig zijn minuten in Ajax 1. De Marokkaanse international heeft een lange blessure achter de rug en verliet tegen Heracles uit voorzorg het veld, waardoor de Amsterdammers de laatste 10 minuten het met 10 man moesten afmaken.

Ajax won gemakkelijk van Heracles en Zakaria Labyad scoorde twee keer voor de club uit de hoofdstad. De nummer 10 van zondagmiddag wekt vaak veel vraagtekens op. In de Eredivisie laat hij geweldige acties en doelpunten zien, maar lijkt het telkens moeilijk te hebben in de internationale toernooien. De Champions League is zo’n internationaal toernooi en staat woensdagavond weer op het programma. De aanvallende middenvelder verwacht dan gewoon weer te kunnen spelen.

“Ik kreeg last van mijn knie. Het voelde anders dan het moment toen ik vorig jaar geblesseerd aan mijn knie gelukkig. Ik kwam niet meer vooruit en uiteindelijk was het de juiste keuze om het veld voortijdig te verlaten,” vertelt hij aan Leo Oldenburger van FOX Sports.

Labyad was gretig en had genoeg energie nadat hij geen minuten had gemaakt bij het Marokkaanse elftal. “Ik voelde mij fris en lekker. Elke wedstrijd die ik speel voor Ajax moet ik gretig zijn en goals en plezier maken.” Ajax scoorde tweemaal uit een standaard ituatie en Labyad werd door aanvoerder Dusan Tadic uitstekend geholpen. “Dusan zei tegen mij voor de corner blijf staan en dat leverde gelukkig een goal op. We hebben veel corners dit seizoen gehad en dan is het heerlijk dat we daar vandaag optimaal gebruik van maken.” Trainer Erik Ten Hag deelde na afloop dezelfde mening.

Labyad is van nature een echte nummer tien, maar zal op alle plekken strijd leveren voor het team. “Ik zal elke week mijn stinkende best doen en alles geven voor de ploeg, maar van nature ben ik een echte nummer tien.” Labyad draaide een beetje heen om de vraag of hij een idee krijgt dat de nummer 10 zijn plek is, maar hoopt duidelijk om de vaste nummer tien van Ajax te worden.