Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Labyad zwaar geblesseerd door slechte grasmat': "Frustrerend"

Rik Engelbertink
bron: Persconferentie
Zakaria Labyad raakt zwaar geblesseerd
Zakaria Labyad raakt zwaar geblesseerd Foto: © Pro Shots

Zakaria Labyad, bekend van periodes bij Ajax, FC Utrecht en PSV in Nederland, lijkt in Brazilië tegen een zware blessure aangelopen te zijn. De middenvelder van Corinthians lijkt een kruisbandblessure te hebben opgelopen bij het duel met Athletico Paranaense.

Vlak voor rust vond het kwetsuur plaats. Na een duel op het middenveld, waarbij hij zijn linkerknie verstuikte, moest hij per brancard van het veld. Al snel deden artsen ter plekke een scan, welke uitwees dat het om een kruisbandblessure zou gaan van de voorste kruisband. 

Trainer Fernando Diniz reageerde na afloop woedend op hoe het veld van Corinthians erbij lag. "De blessure van Labyad heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het veld, helaas", stelde Diniz tijdens zijn persconferentie. "Het is frustrerend, omdat ik hier altijd als tegenstander heb gespeeld en het veld altijd een wapen is geweest voor Corinthians. Ik ben geen expert op het gebied van grasvelden, maar dit is het slechtste veld sinds de opening van het stadion."

Volgens Diniz vindt dat de club verantwoordelijkheid moet dragen: "Als het zo zou blijven, hadden ze moeten waarschuwen: 'Het veld zal niet in goede staat zijn, het zal gevaarlijk zijn, spelers zullen hun knieën openhalen, kunnen blijven hangen en blessures oplopen'. Het bestuur oefent druk uit, maar de mensen die verantwoordelijk zijn voor het veld moeten in beweging komen. Sinds vorige week is het niet beter geworden."

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws