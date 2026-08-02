Meldingen
2026-07-23
De tattoo op de rug van Maher Carrizo
Maher Carrizo en Mokio onthullen nieuw uitshirt Ajax: "Oranje"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Labyad zwaar geblesseerd door slechte grasmat': "Frustrerend"

Rik Engelbertink
bron: Persconferentie
Zakaria Labyad raakt zwaar geblesseerd
Zakaria Labyad raakt zwaar geblesseerd Foto: © Pro Shots

Zakaria Labyad, bekend van periodes bij Ajax, FC Utrecht en PSV in Nederland, lijkt in Brazilië tegen een zware blessure aangelopen te zijn. De middenvelder van Corinthians lijkt een kruisbandblessure te hebben opgelopen bij het duel met Athletico Paranaense.

Vlak voor rust vond het kwetsuur plaats. Na een duel op het middenveld, waarbij hij zijn linkerknie verstuikte, moest hij per brancard van het veld. Al snel deden artsen ter plekke een scan, welke uitwees dat het om een kruisbandblessure zou gaan van de voorste kruisband. 

Trainer Fernando Diniz reageerde na afloop woedend op hoe het veld van Corinthians erbij lag. "De blessure van Labyad heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het veld, helaas", stelde Diniz tijdens zijn persconferentie. "Het is frustrerend, omdat ik hier altijd als tegenstander heb gespeeld en het veld altijd een wapen is geweest voor Corinthians. Ik ben geen expert op het gebied van grasvelden, maar dit is het slechtste veld sinds de opening van het stadion."

Volgens Diniz vindt dat de club verantwoordelijkheid moet dragen: "Als het zo zou blijven, hadden ze moeten waarschuwen: 'Het veld zal niet in goede staat zijn, het zal gevaarlijk zijn, spelers zullen hun knieën openhalen, kunnen blijven hangen en blessures oplopen'. Het bestuur oefent druk uit, maar de mensen die verantwoordelijk zijn voor het veld moeten in beweging komen. Sinds vorige week is het niet beter geworden."

Doe mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl!

De Eredivisie begint op vrijdag 7 augustus. Hoe gaat Ajax het doen? Doe gratis mee aan de voorspellingscompetitie van Ajax1.nl op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
Mika Godts

'Ajax ontvangt eerste miljoenenbod van PSG op Mika Godts'

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste treffers Leonardo en Arokodare

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Erik ten Hag

'Erik ten Hag wil voormalig Ajax-talent wegkapen bij Feyenoord'

0
Dusan Tadic tijdens de warming-up

Verweij over salaris Tadic: "Schijnt echt stukken minder te zijn"

0
Ajax-spelers kijken toe bij een oefenduel in de Johan Cruijff Arena

Wijndal krijgt speciale rol bij Ajax: "Ruit van Cruijff is terug"

0
Maurice Steijn

Steijn wijst naar Farioli: "Hij maakte hem juist heel groot"

0
Wout Weghorst met het Nederlands elftal in de Johan Cruijff Arena

'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan': "Op hun fouten"

0
Jan Willem van Dop

Jan-Willem van Dop: "Als Ajax komt, moet het bod goed zijn..."

0
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Labyad zwaar geblesseerd door slechte grasmat': "Frustrerend"

'Ajax ontvangt eerste miljoenenbod van PSG op Mika Godts'

Ajax verslaat FC Volendam, eerste treffers Leonardo en Arokodare

Leon ten Voorde over Ajax-target: "Tien miljoen en niets minder"

'Ajax neemt contact op met Lang in zoektocht naar opvolger Godts'

'Cruijff heeft duidelijke wens en wil afscheid nemen van Ajacied'

Ajax oefent tegen FC Volendam: dit is de basisopstelling

Verweij ziet rol voor afgeschreven Ajacied: "Kan meer uit komen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws