'Labyad zwaar geblesseerd door slechte grasmat': "Frustrerend"
Zakaria Labyad, bekend van periodes bij Ajax, FC Utrecht en PSV in Nederland, lijkt in Brazilië tegen een zware blessure aangelopen te zijn. De middenvelder van Corinthians lijkt een kruisbandblessure te hebben opgelopen bij het duel met Athletico Paranaense.
Vlak voor rust vond het kwetsuur plaats. Na een duel op het middenveld, waarbij hij zijn linkerknie verstuikte, moest hij per brancard van het veld. Al snel deden artsen ter plekke een scan, welke uitwees dat het om een kruisbandblessure zou gaan van de voorste kruisband.
Trainer Fernando Diniz reageerde na afloop woedend op hoe het veld van Corinthians erbij lag. "De blessure van Labyad heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het veld, helaas", stelde Diniz tijdens zijn persconferentie. "Het is frustrerend, omdat ik hier altijd als tegenstander heb gespeeld en het veld altijd een wapen is geweest voor Corinthians. Ik ben geen expert op het gebied van grasvelden, maar dit is het slechtste veld sinds de opening van het stadion."
Volgens Diniz vindt dat de club verantwoordelijkheid moet dragen: "Als het zo zou blijven, hadden ze moeten waarschuwen: 'Het veld zal niet in goede staat zijn, het zal gevaarlijk zijn, spelers zullen hun knieën openhalen, kunnen blijven hangen en blessures oplopen'. Het bestuur oefent druk uit, maar de mensen die verantwoordelijk zijn voor het veld moeten in beweging komen. Sinds vorige week is het niet beter geworden."
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'Labyad zwaar geblesseerd door slechte grasmat': "Frustrerend"
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