Lagere straffen in hoger beroep na rellen Ajax - Maccabi Tel Aviv

Twee mannen die waren veroordeeld voor hun rol in het geweld rond Ajax - Maccabi Tel Aviv hebben in hoger beroep een lagere straf gekregen. Dat meldt Het Parool .

De 33-jarige Mounir M. was beheerder van de groepsapp 'Buurthuis2', waarvan leden vorig jaar de Joods-Israëlische supporters van Maccabi Tel Aviv aanvielen na de wedstrijd tegen Ajax, en deelde meerdere keren de locatie van de Maccabisupporters.

M. kreeg eerder een celstraf van zes weken opgelegd, maar vanwege zijn medische situatie, die detentie extra zwaar maakt, vindt het hof een straf gelijk aan zijn voorarrest in combinatie met een taakstraf passend. In hoger beroep kreeg de voormalig taxichauffeur daarom een gevangenisstraf van 27 dagen, gelijk aan zijn voorarrest, en een taakstraf van 50 uur.

De tweede verdachte, een 25-jarige man, krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en honderd uur taakstraf. Eerder kreeg de man van de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. Hij bekende supporters op het Damrak te hebben geschopt en met geweld een sjaal te hebben gestolen en deed een spijtbetuiging.