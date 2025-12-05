Kick-off
'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Lagere straffen in hoger beroep na rellen Ajax - Maccabi Tel Aviv

Max
bron: Het Parool
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax Foto: © Pro Shots

Twee mannen die waren veroordeeld voor hun rol in het geweld rond Ajax - Maccabi Tel Aviv hebben in hoger beroep een lagere straf gekregen. Dat meldt Het Parool

De 33-jarige Mounir M. was beheerder van de groepsapp 'Buurthuis2', waarvan leden vorig jaar de Joods-Israëlische supporters van Maccabi Tel Aviv aanvielen na de wedstrijd tegen Ajax, en deelde meerdere keren de locatie van de Maccabisupporters.

M. kreeg eerder een celstraf van zes weken opgelegd, maar vanwege zijn medische situatie, die detentie extra zwaar maakt, vindt het hof een straf gelijk aan zijn voorarrest in combinatie met een taakstraf passend. In hoger beroep kreeg de voormalig taxichauffeur daarom een gevangenisstraf van 27 dagen, gelijk aan zijn voorarrest, en een taakstraf van 50 uur.

De tweede verdachte, een 25-jarige man, krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en honderd uur taakstraf. Eerder kreeg de man van de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. Hij bekende supporters op het Damrak te hebben geschopt en met geweld een sjaal te hebben gestolen en deed een spijtbetuiging. 

Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Danny Blind op de tribune bij Ajax

'Opvolger Danny Blind genoemd': "Dat is best opmerkelijk"

0
Ajax-supporters

Ajax favoriet in duel met Fortuna; BetMGM pakt uit met fraaie odds

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Buijs

Ihattaren vraagteken voor duel met Ajax: "Paar hebben pijntjes"

0
Marjan Olfers

Oud-lid RvC klaar met Ajax: "Ze zijn niet de baas in eigen huis"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis keihard na vuurwerkschandaal: "Ik was echt kwaad"

0
Brian Brobbey juicht

VIDEO | Brobbey én Traoré goud waard voor winnend Sunderland

0
Ruben den Uil

Ajax maakt geen indruk: "NAC Breda had het veel beter voor elkaar"

0
Dick Lukkien

Dick Lukkien: "Volgens mij heeft Ajax wel vertrouwen getankt"

0
Martin van Geel

Voormalig Ajax-directeur weigert terugkeer: "Dat zou ik niet doen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 Feyenoord 14 18 31
3 NEC Nijmegen 14 13 24
4 AZ 14 4 24
5 Ajax 14 6 23
6 FC Utrecht 14 6 21
7 FC Twente 14 3 20
8 FC Groningen 14 -2 20
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd