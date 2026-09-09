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Lamine Yamal op de hoogte: "Vertelde me dat hij voor Ajax is"

Arthur
Lamine Yamal
Lamine Yamal Foto: © BSR Agency

Lamine Yamal kijkt uit naar de ontmoeting met Feyenoord. FC Barcelona neemt het woensdagavond in de eerste speelronde van de Champions League op tegen de Rotterdammers in Camp Nou. In gesprek met Ziggo Sport blikt de jonge Spaanse wereldkampioen vooruit op het duel en ook Ajax kwam ter sprake.

Yamal heeft nog goede herinneringen aan De Kuip. "We speelden vorig jaar met Spanje in het stadion van Feyenoord voor de Nations League", vertelt hij. Spanje speelde op 20 maart 2025 tegen het Nederlands elftal en kwam in Rotterdam niet verder dan een 2-2 gelijkspel. De Barcelona-ster heeft zich bovendien laten informeren over Feyenoord. Daarvoor klopte hij aan bij ploeggenoot Frenkie de Jong. "Frenkie vertelde me dat hij voor Ajax is en dat zij (Feyenoord, red.) de grote rivalen zijn", aldus Yamal met een lach.

De 19-jarige aanvaller kijkt vooral uit naar een nieuwe tegenstander. "Ik vind het altijd leuk om tegen teams te spelen waar ik nog niet eerder tegen heb gespeeld. Dus we gaan het zien." De aftrap in Camp Nou staat woensdagavond gepland om 18.45 uur.

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