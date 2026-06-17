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"Lamine Yamal viel voor mij in het niet bij Van Axel Dongen"

Bjorn
Lamine Yamal in het shirt van Spanje
Lamine Yamal in het shirt van Spanje Foto: © BSR Agency

Lamine Yamal kan mogelijk uitgroeien tot een van de sterren van het WK. De Spaanse vleugelaanvaller van FC Barcelona begon in de eerste groepswedstrijd tegen Kaapverdië nog op de bank, maar liet bij zijn invalbeurt weer vlagen van zijn klasse zien. Daniël Beukers stond in het verleden tegenover de inmiddels achttienjarige Yamal, maar vond een speler van Ajax nog beter.

Beukers speelde in maart 2023 met AZ in de achtste finale van de Youth League tegen FC Barcelona en Yamal was zijn directe tegenstander. "De eerste helft werden we overlopen, zijn we bijna niet van eigen helft geweest en hebben we niet één keer op doel geschoten", herinnert Beukers zich in gesprek met ELF Voetbal. "Doordat we goed als laag blok konden spelen, gaven we niet veel weg. Dat was best bijzonder voor een jeugdploeg."

"Yamal zocht me constant op, maar kwam niet verder dan voorzetjes met zijn rechterbeen waar niets uitkwam", vervolgt de oud-speler van AZ. "De tweede helft kregen we iets meer controle, maar was het nog steeds vooral verdedigen. Tot Kees (Smit, red.) die bal van eigen helft over de keeper schoot. Ineens kantelde de wedstrijd en zaten wij overal tussen."

Beukers had daarna niet veel te duchten van de drieënhalf jaar jongere Yamal, die op zijn vijftiende al bij FC Barcelona onder 19 speelde. "Het scheelde ook dat hij fysiek nog niet heel sterk was. Aan zijn lichaam zie je dat hij ook fysiek enorme stappen heeft gemaakt. Dat moet ook in de top. Je mag nog zo goed zijn, maar zelfs Messi had een goed topsportlichaam nodig."

Hij was dan ook niet echt onder de indruk. "Het scheelt natuurlijk per wedstrijd, want als ik mijn dag niet had gehad, had hij me dolgedraaid, maar Yamal viel voor mij in het niet bij Amourricho van Axel Dongen", doelt hij op de linksbuiten die afgelopen seizoen door SC Heerenveen werd gehuurd van Ajax. "Tegen hem speelde ik vier keer per jaar tijdens Ajax tegen AZ. Die was in de jeugd uitzonderlijk goed. Aan Yamals techniek zag je wat hij kon, maar het is niet zo dat ik op basis van die wedstrijd dacht dat ik tegen een toekomstige ster speelde."

Beukers vindt het nu wel bijzonder dat Yamal een wereldster is geworden, terwijl de back zelf bankzitter is in de Keuken Kampioen Divisie bij FC Emmen. "Het is bijzonder om te zien hoe snel hij zo goed geworden is. Toen hij een jaar na die wedstrijd voor de Youth League tijdens de halve finale van het EK tegen Frankrijk een bal in de bovenhoek krulde, dacht ik: iets meer dan een jaar terug had ik hem nog in mijn broekzak... Ik heb een video op mijn telefoon waarin ik Yamal uitkap. Leuk om aan vrienden te laten zien. Zij weten er natuurlijk van. Bij FC Emmen word ik nog regelmatig de Yamal-sloper genoemd", besluit hij lachend.

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