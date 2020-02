Geschreven door Jelmer Jager 14 feb 2020 om 19:02

Frank Lampard is zeer verheugd met de transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea. De spelmaker van Ajax maakt komende zomer de overstap naar de club uit Londen. “Ik was bijzonder onder de indruk toen ik hem zag spelen. Vooral in de wedstrijden tegen Tottenham. Hij was één van de uitblinkers van Ajax. Sindsdien ben ik hem nauwlettend blijven volgen. Ik heb hem veel zien spelen en heb me in hem verdiept. Want het is belangrijk dat we de juiste mensen aantrekken. Spelers die dezelfde richting op willen als wij. Hij voldoet aan alle voorwaarden”, laat de hoofdtrainer van Chelsea weten op de persconferentie.

“Ik ben verheugd te zeggen dat hij volgend seizoen voor ons komt spelen. Ik zie in hem een speler die een grote impact kan hebben op ons team”, vervolgt hij. “Hij is een fantastische speler, die iets nieuws toe kan voegen aan onze ploeg. Ik weet dat hij niet direct komt, maar het is voor ons als club en voor de fans heel fijn om te weten dat hij volgend seizoen bij ons speelt.”

“Ontbrekende puzzelstukje”

Net als bij Ajax hoopt Lampard dat Ziyech wedstrijden kan openbreken met zijn acties en passes. “Hakim heeft een geweldig linkerbeen. We hebben dit seizoen al een aantal keer moeite gehad om een wedstrijd open te breken. Hij is zo’n speler die voor de nodige creativiteit kan zorgen. Hopelijk is hij het ontbrekende puzzelstukje.”