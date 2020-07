Geschreven door Jordi Smit 29 jul 2020 om 10:07

© Proshots

Chelsea gaat naar het tweede tegenvallende seizoen op zoek naar een vervanger voor Kepa Arrizabalaga, zo stelt Voetbal International. Ajax-goalie André Onana staat volgens het weekblad hoog op het lijstje om hem op te volgen. “Ik begrijp wel dat Onana op het lijstje staat van Lampard”, stelt verslaggever Bas van de Hoven.

De Londense club eindigde afgelopen seizoen dan wel op de vierde plaats in de competitie, Chelsea had maar liefst 33 punten achterstand op kampioen Liverpool. Hoofdtrainer Frank Lampard is deze zomer naar verluidt dan ook hard op zoek naar een keeper die zijn speelstijl beter kan uitvoeren. “Onana wordt natuurlijk geroemd door zijn meevoetballende kwaliteiten, waarmee hij bij Ajax is opgevallen. Dat is ook wat Lampard in gedachten heeft, echt van achteruit opbouwen”, legt Van de Hoven uit.

Ook Bayer Leverkusen informeerde inmiddels naar Onana, maar de verslaggever denkt niet dat de Kameroener daarvoor kiest. “De Premier League is denk ik nog altijd een meer aansprekende competitie dan de Bundesliga. Bovendien heeft Chelsea Champions League-voetbal gehaald, terwijl Leverkusen net buiten de boot is gevallen in de Bundesliga. Chelsea straalt ambitie uit met (Hakim, red.) Ziyech en (Timo, red.) Werner die de club heeft gehaald. Inderdaad hebben ze ook nog interesse in (Kai, red.) Havertz. Het is een jonge ploeg met veel talent.”