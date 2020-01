Geschreven door Jessica Westdijk 29 jan 2020 om 15:01

Opnieuw wordt Hakim Ziyech in verband gebracht met Engelse clubs. Inmiddels is elke Engelse topclub al eens genoemd en dit keer meldt ESPN dat Frank Lampard Hakim Ziyech graag naar Chelsea wil halen.

De club uit Londen had de afgelopen tijd een transferban van de FIFA, maar mag vanaf komende zomer weer aankopen doen. Hakim Ziyech zou dus hoog op het wensenlijstje staan en er lijkt een groot transferbudget beschikbaar te zijn. Welk bedrag Ajax voor Ziyech wil hebben, is echter onbekend. In zijn oude contract had de middenvelder een clausule staan, maar dat is niet meer het geval in het contract dat hij afgelopen najaar tekende.

Ziyech ligt in Amsterdam tot medio 2022 vast en Ajax kan dus elk bedrag vragen dat het wil hebben.